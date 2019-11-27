Посольство РФ: В перевернувшемся в Доминикане автобусе находилось 39 россиян

В салоне автобуса, который 26 ноября попал в ДТП в Доминикане, находилось 39 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Венесуэле (совместное с Республикой Гаити и Доминиканской Республикой).

Уточняется, что автобус следовал в аэропорт. Среди пассажиров обошлось без жертв, однако у людей травмы различной степени тяжести. Те, кто не пострадал в аварии, будут размещены в гостиницах.

Ранее Лайф сообщал, что в Доминикане попал в ДТП и перевернулся автобус, в салоне которого находились российские туристы.