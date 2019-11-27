Россия готова помочь Германии разыскать украденные в Дрездене драгоценности

Для людей, связанных с музеями, потеря культурного наследия воспринимается как личная трагедия.

Россия готова оказать помощь Германии в розыске украденных из музея Дрездена драгоценностей, об этом заявил советник президента РФ по вопросам культуры, председатель Совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой, его слова приводит РИА "Новости".

— Если германской стороне это как-то будет в помощь, то я абсолютно уверен, что коллеги из России готовы принять в этом участие, — отметил он и выразил надежду, что все экспонаты будут найдены.

Толстой добавил, что это утрата для всей мировой культуры и люди, связанные с музеями, воспринимают её как личную трагедию.

Напомним, 25 ноября в Дрездене из музея украли бесценные коллекции украшений. Несколько экспонатов, считавшихся пропавшими из музея "Зелёный свод", позже были найдены.