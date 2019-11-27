Экстрасенс Николь Кузнецова сообщила, почему опасно подбирать предметы на улице

По её словам, через забытые или оставленные вещи вам может достаться негативная энергетика бывшего владельца.

Участница шоу "Битва экстрасенсов", медиум и блогер Николь Кузнецова рассказала, почему ни в коем случае нельзя подбирать оставленные и забытые предметы на улице. По её мнению, в такой вещи может содержаться "переклад" — негатив, которым зарядил этот предмет бывший владелец.

В своём блоге в "Инстаграме" Кузнецова рассказывает о нескольких видах "переклада". В частности, она упоминает так называемый "случайный переклад" — когда дискомфортное или нежелательное воздействие человек переносит на предмет, а ведьма, которая этот "переклад" выполнила, подбрасывает его в общественное место. Там вещь с большой вероятностью поднимут, то есть "заберут" негатив себе.

Она также уточнила, что в практике медиумов есть "переклады" и адресные — когда негатив переносят специально на какого-то конкретного человека.

Подписчикам Николь посоветовала всегда носить обереги, не подбирать ценности и деньги на улице, а также не принимать еду и воду от настроенных негативно людей.

Пользователей сообщение экстрасенса заинтересовало, они тут же начали задавать ей дополнительные вопросы или всячески благодарить за информацию.

— Скажи, пожалуйста, я открыла почтовый ящик, а из него выпал красный браслет. Я его сожгла. Я правильно сделала? — пишет одна из фолловеров. Кузнецова её догадки подтвердила.