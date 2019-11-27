В Нью-Йорке власти проголосовали за полный запрет вейпов

Также будет введён акциз на неароматизированные электронные сигареты и включена в страховку терапия для бросающих курить.

Городской совет Нью-Йорка проголосовал за полный запрет вейпов и ароматизированных жидкостей, сообщает CNBS.

Решение было принято практически единогласно: 42 человека высказались за и лишь двое против. Теперь, по словам представителя мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, ожидается подписание законопроекта мэром.

Также будет введён акциз на неароматизированные электронные сигареты, а для бросающих курить в страховку будут включены консультации и никотинозамещающая терапия.

Ранее Лайф сообщал, что в США по меньшей мере 18 человек умерли из-за курения электронных сигарет. Учёные назвали компонент смесей, повлёкший гибель вейперов. В Минздраве РФ также задумались над запретом вейпов в России.