На Украине подростки жарили булки, грели ноги и плевали в Вечный огонь — видео

В украинском Николаеве подростки осквернили Вечный огонь, они жарили на нём булки, совали туда ноги и плевали, видео опубликовали в "Ютубе" "Николаевские новости".

Всё это сопровождалось нецензурной лексикой, смехом и прослушиванием рэп-музыки. Вероятно, ребята были довольны своим поведением, раз записали ролик и выложили его в Интернет.

— Ой, что мы творим! Это не грешно? — интересуется одна из девушек, присутствовавших у мемориала. Товарищи успокаивают её и говорят, что "коммунисты это заслужили".

Это уже не первый случай непочтительного отношения к мемориалам Великой Отечественной войны. В июле подросток помочился на Вечный огонь под Саратовом, в начале октября вандалы засыпали землёй памятный символ в Приморье, а в конце месяца в Волгограде задержали двух военных, бросавших туда шелуху от семечек.