В Гидрометцентре рассказали, когда Москву накроет снегом

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд обнадёжил россиян, которые всё никак не дождутся снега. Устойчивый снежный покров в Московском регионе сформируется с началом календарной зимы, первого декабря.

— Устойчивый снежный покров сформируется в Москве, Московской области к 28–30 ноября. Уже в воскресенье снежок укроет землю, но не таким пушистым слоем большим, но всё-таки уже станет веселее, потому что, как только снег появляется, уже становится радостнее, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он также отметил, что 27 ноября на территории центрального региона будет действовать антициклон, при котором не бывает снега. А уже 28 и 29 ноября будет снижаться атмосферное давление, а температура воздуха — расти.

— В пятницу давление будет около и ниже нормы и температура повысится, ночью от нуля до минус двух, а днём от минус двух до плюс трёх, в Москве максимальные температуры будут положительными, — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что при нулевой температуре возможны все виды осадков: и снег, и мокрый снег, и даже дождь. Однако на 29 ноября он всё же пообещал небольшие осадки.

В начале выходных метеорологи прогнозируют от 0 до –5 градусов в Москве, а также небольшой дождь и мокрый снег.