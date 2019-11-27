Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить в начале 2020 года

Для этого сейчас необходимо дождаться завершения внутриполитического кризиса в стране.

Авиасообщение между Россией и Грузией, прекращённое летом этого года из-за антироссийских протестов, может возобновиться в первой половине 2020 года, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на правительственный источник.

По его словам, это планировали сделать ранее, до Нового года, но не смогли из-за протестов в Тбилиси.

— Решение заморозить перелёты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии, — подчеркнул собеседник издания и отметил, что ситуация в стране по-прежнему остаётся небезопасной.

Напомним, перелёты между Грузией и Россией были прекращены из-за начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций протеста. Из-за возникшей угрозы для российских туристов Владимир Путин подписал указ о запрете полётов, который вступил в силу в июле. Тем не менее, по данным с января по октябрь 2019 года, Россия всё ещё остаётся лидером среди стран, откуда чаще всего туристы едут в Грузию.