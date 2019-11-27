СМИ: США перестали поставлять помощь Украине в день беседы Трампа и Зеленского

Приостановка обсуждалась ещё с начала июля, однако сам указ о ней был подписан сразу после разговора двух лидеров, из-за которого и была начата процедура импичмента американского лидера.

Меры для приостановки помощи Украине от Пентагона на сумму 250 миллионов долларов были предприняты сразу после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, поступившие в бюджетный комитет палаты представителей конгресса США.

Из этих документов следует, что вопрос о приостановке помощи обсуждался ещё с середины июля, а за неделю до переговоров президентов — 18 июля — на одном из совещаний сообщили, что помощь замораживается по решению Белого дома.

Представитель административно-бюджетного управления США на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с приостановкой помощи заявил, что ведомство намерено использовать свои полномочия, чтобы средства налогоплательщиков расходовались исходя из законов страны и приоритетов, которые определил президент Дональд Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предоставил Киеву оружие для войны с русскими. А в октябре исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни объяснил остановку предоставления материальной помощи Украине высоким уровнем коррупции в стране.