Для родственников пострадавших в ДТП в Доминикане туристов открыта горячая линия

Принимающая компания в Доминикане открыла горячую линию для родственников россиян, пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора в Доминикане по телефону +18098334570, — отмечается в сообщении.

По уточнённым данным, в салоне автобуса находились 39 туристов туроператора ANEX Tour, два гида и водитель. Семь человек вылетают в Россию запланированным рейсом, возможно, к ним присоединится ещё несколько.

Все туристы были застрахованы в компании ERV, её представители также подтвердили нахождение пострадавших в медучреждениях.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что транспортное средство перевернулось из-за лихачества другого водителя, пассажир рассказал, что шофёру автобуса пришлось резко тормозить.