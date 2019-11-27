В США потребовали отстранить Россию от Олимпиады в Токио

За океаном уверены, что лишь подобная мера сможет "изменить поведение" нашей страны.

Россия должна быть полностью отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом в своём письменном заявлении сообщил глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

— Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности, — отметил Тайгарт.

По его мнению, лишь подобная мера сможет "изменить поведение" нашей страны, а также "защитить чистых спортсменов" и будущее поколение российских атлетов.

Настало время для самого жёсткого наказания Трэвис Тайгарт

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России.