Учёные рассказали рецепт антипохмельного коктейля

Учёные назвали продукты, которые могут помочь справиться с похмельем, и посоветовали употреблять коктейль из фруктов в следующих пропорциях: 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока, рассказала "Российская газета".
Исследование провели доктор Шраддха Шринивасан и его коллеги из Института химической технологии в индийском Мумбае. Они отмечают, что груша, лайм и кокос, а также сыр, огурцы и помидоры помогают выработке ферментов, расщепляющих ацетальдегид, который и вызывает неприятные симптомы в организме.
Природные ферменты алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ) обладают способностью уничтожать продукты распада алкоголя, однако не всегда делают это быстро. Ускорить процесс как раз помогает микс из трёх соков.
А вот кофе с похмелья употреблять не рекомендуется, он, напротив, может даже продлить его. Также не стоит пить молоко или есть зерновые культуры.
Другие эксперты посоветовали пить воду и рассол, чтобы скорее прийти в форму после избыточного употребления спиртного.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram