Учёные рассказали рецепт антипохмельного коктейля

Употреблять его стоит вместе с сыром, огурцами и помидорами, они помогут быстрее нейтрализовать образовавшийся в организме ацетальдегид.

Учёные назвали продукты, которые могут помочь справиться с похмельем, и посоветовали употреблять коктейль из фруктов в следующих пропорциях: 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока, рассказала "Российская газета".

Исследование провели доктор Шраддха Шринивасан и его коллеги из Института химической технологии в индийском Мумбае. Они отмечают, что груша, лайм и кокос, а также сыр, огурцы и помидоры помогают выработке ферментов, расщепляющих ацетальдегид, который и вызывает неприятные симптомы в организме.

Природные ферменты алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ) обладают способностью уничтожать продукты распада алкоголя, однако не всегда делают это быстро. Ускорить процесс как раз помогает микс из трёх соков.

А вот кофе с похмелья употреблять не рекомендуется, он, напротив, может даже продлить его. Также не стоит пить молоко или есть зерновые культуры.

Другие эксперты посоветовали пить воду и рассол, чтобы скорее прийти в форму после избыточного употребления спиртного.