Опрос: Лишь 11% жителей России возили своих животных в общественном транспорте

При этом в большинстве случаев и другие пассажиры, и сотрудники были настроены к ним доброжелательно.

Всего 11% населения России перевозили своих домашних питомцев в общественном транспорте, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

89% никогда не вывозили животных за пределы своего региона.

Более половины из тех, кто когда-либо ездил с домашними любимцами на общественном транспорте, отмечали позитивное отношение других пассажиров, 30% были нейтральны и только 7% проявили негативную реакцию.

Сотрудники общественного транспорта, по словам опрошенных, относятся к животным скорее безразлично (64%), 25% увидели в глазах сотрудников скорее позитив, а 7% — скорее негатив.

Напомним, недавно "Аэрофлот" не пустил на рейс слишком толстого кота Виктора. Хозяин питомца Михаил решил обманным путём пронести его в самолёт, взвесил более лёгкого питомца, получил посадочный талон и взял своего толстяка в салон. Позже в качестве наказания "Аэрофлот" аннулировал бонусный счёт хозяина за обман. Минтранс допустил, что из-за произошедшего инцидента изменят правила провоза животных.