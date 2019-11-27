Туроператор сообщил, что среди пострадавших в ДТП в Доминикане нет "критических"

Туроператор Anex Tour, который организовал поездку в Доминикану для туристов, попавших в ДТП с перевернувшимся автобусом, прокомментировал состояние пострадавших, сообщает РИА "Новости".

— Несколько человек находятся в "более тяжёлом" состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет, — отметили в компании.

Сообщается также, что несколько человек уже покинули больницы и отправились в гостиницу. Актуальная информация обрабатывается, после этого будет составлен официальный отчёт.

Напомним, автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане 26 ноября. В посольстве сообщили о том, что в нём находилось 39 наших сограждан, они получили травмы различной степени тяжести. Одна из россиянок лишилась обеих рук, их ампутировали в больнице. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.