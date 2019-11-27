В США на парковке возле начальной школы неизвестный открыл стрельбу

В американском городе Ванкувер, что в штате Вашингтон, на парковке возле начальной школы произошла стрельба. Два человека ранены, виновный покончил с собой. Об этом сообщает телестанция KATU.

Среди детей пострадавших нет, оба получивших огнестрельные ранения взрослых доставлены в больницу. По данным СМИ, подозреваемый, преследуемый погоней, остановил машину и свёл счёты с жизнью.

Местная полиция считает, что инцидент стал одним из примеров домашнего насилия, а не обычным случаем стрельбы в школе. Объясняется это тем, что стрельба произошла около 15 часов дня — это время, когда большинство учеников уже покинули заведение.

Уточняется, что среди детей и сотрудников школы пострадавших нет.

Правоохранители ведут расследование, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.