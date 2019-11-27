Разработчики увеличили дальность поражения высокоточной снайперской винтовки

Специалисты оружейной компании "Промтехнология" увеличили дальность поражения одной из самых высокоточных российских винтовок в новой модификации Т-5000 — ORSIS-375CT, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Злобина.

— Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5 х 77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338-го калибра — 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели — ORSIS-375CT, — рассказал он.

Отмечается, что заказы на модернизированную версию оружия уже поступают из разных стран. По словам разработчиков, это современное снайперское вооружение, которое отвечает всем требованиям.

До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Оружие предназначено для антитеррористических подразделений. На его основе создан снайперский комплекс "Точность".

Ранее американские эксперты высоко оценили российский автомат АШ-12 и назвали его "ужасом на поле боя".