Под Оренбургом горят три квартиры в жилом доме

В посёлке Первомайском Оренбургской области произошёл пожар в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 2:35 по московскому времени 27 ноября. В момент, когда спасатели прибыли на место ЧП, там горело три квартиры. Площадь возгорания составляет 90 квадратных метров.

По информации Лайфа, в 5:24 (мск) пожар был локализован. Сейчас ведётся пролив конструкций.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.