Под Оренбургом горят три квартиры в жилом доме

В посёлке Первомайском Оренбургской области произошёл пожар в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в 2:35 по московскому времени 27 ноября. В момент, когда спасатели прибыли на место ЧП, там горело три квартиры. Площадь возгорания составляет 90 квадратных метров.
По информации Лайфа, в 5:24 (мск) пожар был локализован. Сейчас ведётся пролив конструкций.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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