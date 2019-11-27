Андрей Данилко заплакал и покинул съёмки "Х-фактора": Я как придурок

Украинский исполнитель, автор образа Верки Сердючки — Андрей Данилко покинул проект "Х-фактор" прямо во время эфира телеканала СТБ, заявив о своей некомпетентности как наставника.

— И я понимаю, что это проблема во мне. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше всё-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините, — сказал Данилко, прослезившись.

При этом он рассказал, что всегда ходит на съёмки "Х-фактора" в чёрном и участникам, возможно, неприятно на него смотреть. Специально для передачи он купил новую одежду, однако, примерив её, почувствовал себя "как придурок".

Артист несколько раз извинился и покинул студию проекта.

Телеканал СТБ не стал раскрывать, действительно ли Данилко ушёл насовсем и сменит ли его в следующем выпуске новый наставник.