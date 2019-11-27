Туроператор сообщил, что в больнице после ДТП в Доминикане остаётся 27 человек

Туроператор Anex Tour, который организовал российским туристам поездку в Доминикану, рассказал о том, что в больнице остаётся 27 человек, пострадавших в ДТП с автобусом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Валерию Ферафонтову.

— На данный момент в госпиталях находятся 27 человек, они в сознании, ситуация находится под контролем, — отметила она.

При этом представитель туркомпании заявила, что речи о критическом состоянии не идёт.

Ранее Лайф сообщал, что в Доминикане попал в ДТП и перевернулся автобус, в салоне которого находилось 39 российских туристов. Туроператор Anex Tour отметил, что всех пострадавших оперативно доставили в больницу, "критических" среди них нет. Тем не менее одна из россиянок лишилась обеих рук, их ампутировали в медицинском учреждении.