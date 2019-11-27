Анна Нетребко продемонстрировала поклонникам талант в хореографии

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко продемонстрировала подписчикам своего инстаграма хореографическую растяжку. Шпагат оперной дивы, конечно, уступает шпагату Волочковой, но поклонников, тем не менее, равнодушными не оставил.

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Это уже не шаг, а настоящий шпагат t.neklyudova

Многие фолловеры при этом недоумевали, действительно ли у Нетребко такая растяжка или фотографию она всё же подредактировала в "Фотошопе".

— Нет, я не использую фотошоп. Только фильтры, — ответила певица лично.

Хореографией, судя по всему, занимаются многие звёзды. Например, недавно Светлана Лобода опубликовала фото из отпуска, где она сидит на пляже, демонстрируя идеальный поперечный шпагат.