Чехия обвинила Россию в активной и агрессивной разведке на её территории

23

Фото © Pixabay

Чехия заявила, что Россия ведёт агрессивную разведывательную деятельность на её территории, об этом сообщается в докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

— На основе оценки информации, собранной о деятельности всех разведывательных служб, действующих на нашей территории, было подтверждено, что наиболее активную и одновременно наиболее агрессивную деятельность осуществляют разведывательные службы Российской Федерации и Китайской Народной Республики, — отмечается в сообщении.

Год назад глава МИД Чехии назвал Россию угрозой для Евросоюза. Томаш Петршичек опасается "распространения дезинформации и различных гибридных угроз".

Ранее посла РФ вызвали в МИД Чехии в связи с запретом в России чешской некоммерческой правозащитной организации "Человек в беде".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×