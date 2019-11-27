"Я ж не лох". На Украине стали продавать носки с цитатами Зеленского

В украинском Житомире появились в продаже носки с яркими фразами президента Незалежной Владимира Зеленского, сообщает "Страна.ua".

На предметах гардероба напечатаны запомнившиеся многим фразы "Я ж не лох" и "Вийди отсюда, розбійник", которые лидер Украины сказал секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку.

Как сообщается, носки изготовил местный производитель, пока что на пробу 50 пар зелёного цвета. Как выяснилось, в магазине их продают уже около месяца и готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский прогнал с совещания чиновника с судимостью, потребовав: "Выйди, разбойник!", а в октябре на встрече с националистами в Донбассе заявил: "Я — президент этой страны, я же не лох!"