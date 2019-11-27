В Нижнеангарске снесут очистные сооружения, в которые врезался самолёт АН-24

В Нижнеангарске по решению суда снесут очистные сооружения, в которые летом этого года врезался самолёт АН-24, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Отмечается, что они были возведены незаконно и представляют опасность для воздушных судов в случае случайного выезда за пределы взлётно-посадочной полосы.
— Решением Северобайкальского городского суда разрешение администрации МО "Северобайкальский район" на ввод в эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в п. Нижнеангарск признано незаконным, эксплуатация объекта запрещена, а также предписано администрации района снести объект очистных сооружений и сети наружной канализации в п. Нижнеангарск, — говорится в сообщении.
Решение суда в данный момент в силу не вступило.
Напомним, 27 июня у самолёта, летевшего рейсом Улан-Удэ — Нижнеангарск, отказал один из двигателей. После соприкосновения с взлётно-посадочной полосой воздушное судно выкатилось за её пределы, столкнулось со зданием очистных сооружений и вспыхнуло. Бортпроводница Елена Лапуцкая оставалась в самолёте, пока не вывела всех пассажиров. 28 октября президент России Владимир Путин представил её к госнаграде, а также посмертно наградил погибших членов экипажа.
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