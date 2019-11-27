В Хабаровске пьяную семейную пару сняли с рейса из-за дебоша

В Хабаровске полиция сняла с рейса во Вьетнам семейную пару пьяных дебоширов. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

— Поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что на борт самолёта сообщением Хабаровск — Фукуок (Вьетнам), готовящегося к вылету, поднялись пассажиры в состоянии алкогольного опьянения, нарушающие общественный порядок, — говорится в сообщении.

После того как пару сняли с рейса, мужчина продолжал вести себя непристойно, оскорблял сотрудника полиции, грозил расправой и пытался нанести ему увечья.

Проверка показала содержание этилового спирта в организме мужчины около одного промилле, а женщины — 1,3 промилле. Суд признал обоих виновными по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и назначил мужчине наказание в виде двух суток ареста, а женщине — 500 рублей штрафа.

В отношении пьяного главы семейства также проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".