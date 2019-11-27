Четыре человека погибли от пожара на хуторе в Краснодарском крае

В Северском районе Краснодарского края от пожара в хозяйственной постройке погибло четыре человека. Спасатели обнаружили один мужской труп и ещё три, пол которых невозможно установить из-за слишком серьёзного повреждения тел. Об этом Лайфу сообщил источник в Следственном комитете России.

Сообщается, что постройка, в которой произошло возгорание, находится на открытой территории на окраине хутора Песчаный. Звонок в экстренные службы поступил около трёх часов ночи. По предварительным данным, звонил мужчина, ставший случайным очевидцем трагедии, он проезжал мимо на автомобиле.

Причиной пожара, предположительно, послужила неисправность печки-буржуйки, которую погибшие пытались затопить.

На месте происшествия проводятся следственные мероприятия с целью установить причины и обстоятельства ЧП, а также точный источник возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы.