В Приморье арестовали предполагаемого убийцу найденной в реке 17-летней девушки

По предварительным данным, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, убил её и сбросил в реку, чтобы скрыть следы преступления.

В Приморье полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки, чьё тело нашли 26 ноября в реке Уссури. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Несовершеннолетняя пропала 22 ноября в городе Лесозаводске. По факту обнаружения её тела было возбуждено уголовное дело по статье 105 "Убийство".

Предполагаемым преступником оказался 24-летний мужчина. По предварительным данным, между ним и погибшей произошла ссора в автомобиле, после которой мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем, чтобы скрыть следы преступления, убил её, а тело сбросил в реку.

Сотрудники СКР уже провели с мужчиной проверку показаний на месте преступления, где тот подробно рассказал, каким образом совершил противоправные действия.

Расследование дела продолжается, назначены все требуемые экспертизы, правоохранители допрашивают свидетелей.