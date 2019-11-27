В Приморье арестовали предполагаемого убийцу найденной в реке 17-летней девушки

В Приморье полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки, чьё тело нашли 26 ноября в реке Уссури. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Несовершеннолетняя пропала 22 ноября в городе Лесозаводске. По факту обнаружения её тела было возбуждено уголовное дело по статье 105 "Убийство".
Предполагаемым преступником оказался 24-летний мужчина. По предварительным данным, между ним и погибшей произошла ссора в автомобиле, после которой мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, а затем, чтобы скрыть следы преступления, убил её, а тело сбросил в реку.
Сотрудники СКР уже провели с мужчиной проверку показаний на месте преступления, где тот подробно рассказал, каким образом совершил противоправные действия.
Расследование дела продолжается, назначены все требуемые экспертизы, правоохранители допрашивают свидетелей.
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