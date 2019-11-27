В мэрии Москвы рассказали, какие сюрпризы ждут жителей столицы в праздники

В список мероприятий входят концерты, кулинарные и художественные мастер-классы.

В Москве с 13 декабря до 12 января пройдёт традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". В разных районах столицы будет работать около 40 фестивальных площадок. Центром гуляний, как обычно, станут главные туристические места: Красная и Манежная площади, Старый и Новый Арбат и другие, сообщается на сайте мэра Москвы.

— "Путешествие в Рождество" — самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона человек — это более полумиллиона посетителей ежедневно! — отмечает министр Правительства Москвы Алексей Немерюк.

Он также рассказал, что всех посетителей фестиваля ждут ёлки, световые инсталляции, праздничные концерты, рождественский квест с подарками, тренировки по зимним видам спорта и многие другие мероприятия.

На Манежной площади гостей будут встречать актёры, одетые в традиционные костюмы жителей старой Европы. Здесь же можно будет попробовать традиционные европейские рождественские угощения и посмотреть работу чешских мастеров-стеклодувов, а ещё поучаствовать в мастер-классе по созданию традиционных французских рождественских венков.

На окружных площадках пройдут мастер-классы по творчеству и кулинарии. Так, на Ореховом бульваре профессиональные повара научат всех желающих готовить венский шницель, латышский десерт бубертс, напитки сбитень и узвар. А на Митинской улице кроме европейских блюд можно будет научиться делать необычные ёлочные украшения.

В рамках фестиваля в столице откроют два ледовых театра. На нескольких катках Москвы покажут ледовые шоу: например, на площади Революции представят спектакль двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Во многих районах города появятся рождественские катки, а знаменитый ГУМ-каток на Красной площади оформят в стиле телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет.

На фестивале можно будет опробовать и зимние виды спорта. На Школьной улице откроют площадку для кёрлинга. Там построят две ледовые дорожки 35 метров в длину и четыре метра в ширину каждая. Научиться кататься помогут опытные инструкторы, а весь необходимый инвентарь выдадут абсолютно бесплатно. Однако забронировать дорожки советуют заранее на сайте Федерации кёрлинга России.

На Новом Арбате будет работать снежная горка для юных любителей сноуборда. Детям от семи лет и старше предложат покататься в сопровождении тренеров. Также школьники смогут поучаствовать в мастер-классах, которые будут вести профессиональные спортсмены. Всю экипировку юным экстремалам выдадут на месте. Здесь же будет работать и сноуборд-парк для малышей от трёх до шести лет.

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