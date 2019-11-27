В Иркутске наградили школьника, который помог отбить девочку у педофила — видео

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Награждение провели в торжественной обстановке в школе № 37, где учится десятиклассник.

Полицейские вручили подарки и грамоту школьнику Вячеславу Дорошенко, спасшему девочку от насильника в Иркутске. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МВД России.

<p>Фото © УМВД России по Иркутской области</p>

В ходе награждения полицейские пригласили Дорошенко на службу после окончания обучения. Отцу спасённой девочки тоже удалось встретиться со школьником и лично его поблагодарить.

<p>Фото © УМВД России по Иркутской области</p>

Директор школы рассказала, что мальчик уже не первый раз спасает чужую жизнь. По её словам, до этого он вытащил тонущую девочку, когда ему было восемь лет.

<p>Фото © УМВД России по Иркутской области</p>

Отмечается, что другого участника спасательной операции Глеба Сизых накануне наградили от имени полиции, общественного совета и руководства предприятия, где он работает.

Лайф сообщал, что 23 ноября ученик школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник завода Глеб Сизых спасли девочку, которую пытался похитить педофил. Ранее они рассказали, как им удалось предотвратить преступление.

Позже следователи выяснили, что с 2001 года злоумышленник отсидел уже два срока за совершение подобных преступлений. Из мест лишения свободы он вышел в марте 2017 года.

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