В Иркутске наградили школьника, который помог отбить девочку у педофила — видео

Награждение провели в торжественной обстановке в школе № 37, где учится десятиклассник.

Полицейские вручили подарки и грамоту школьнику Вячеславу Дорошенко, спасшему девочку от насильника в Иркутске. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МВД России.

В ходе награждения полицейские пригласили Дорошенко на службу после окончания обучения. Отцу спасённой девочки тоже удалось встретиться со школьником и лично его поблагодарить.

Директор школы рассказала, что мальчик уже не первый раз спасает чужую жизнь. По её словам, до этого он вытащил тонущую девочку, когда ему было восемь лет.

Отмечается, что другого участника спасательной операции Глеба Сизых накануне наградили от имени полиции, общественного совета и руководства предприятия, где он работает.

Лайф сообщал, что 23 ноября ученик школы № 37 Вячеслав Дорошенко и работник завода Глеб Сизых спасли девочку, которую пытался похитить педофил. Ранее они рассказали, как им удалось предотвратить преступление.

Позже следователи выяснили, что с 2001 года злоумышленник отсидел уже два срока за совершение подобных преступлений. Из мест лишения свободы он вышел в марте 2017 года.