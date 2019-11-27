Мужчину с переломами рёбер и травмой головы госпитализировали из "Гоголь-центра"

По предварительным данным, пострадавший работает машинистом сцены, сейчас он находится в приёмной экстренной реанимации.

Мужчину 1975 года рождения с тяжёлыми травмами доставили в больницу из здания "Гоголь-центра" в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

— Из медучреждения поступила информация о том, что с улицы Казакова, дом 8, был госпитализирован мужчина 1975 года рождения, работающий, со слов, машинистом сцены в театре, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными переломами рёбер справа и ссадиной на правом ухе, — отметил собеседник агентства.

Сейчас он находится в приёмной экстренной реанимации и выяснить у него обстоятельства травмы не представляется возможным. Сотрудники полиции разбираются в ситуации и пытаются узнать, что произошло.