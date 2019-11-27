ФСБ выявила жителя Ижевска, который пытался продать за рубеж разработки ВКС

ФСБ выявила жителя Ижевска, который пытался установить контакт с иностранным диппредставительством и передавать за рубеж информацию по секретным разработкам военно-космической сферы. Об этом сообщает УФСБ по Удмуртии.

По данным спецслужбы, ради обогащения россиянин собирался "создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стало бы добывание" секретной информации.

Ранее у мужчины действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет. Жителю Ижевска объявили "официальное предостережение", уголовное дело возбуждать не стали.