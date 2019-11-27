Житель Якутска в неадекватном состоянии пришёл с ножом в спорткомплекс

В якутском спортивном комплексе задержали мужчину с ножом в неадекватном состоянии. Об этом сообщает "Якутия-24" со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.
Инцидент произошёл утром в среду, 27 ноября, в спорткомлексе "Модун". Около 10:45 по местному времени (04:45 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что там находится вооружённый ножом мужчина.
Все посетители были эвакуированы из здания. На место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренные службы.
По информации местных СМИ, 38-летний местный житель являлся постоянным посетителем спортзала.
— Он приходил на тренировки по вольной борьбе. Сегодня он пришёл в одурманенном состоянии и начал играть на хомусе (якутский музыкальный инструмент. — Прим. Лайфа), который принёс с собой. Потом он достал нож и начал размахивать им, — уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Отмечается, что после того, как мужчина поранил себе шею, его оперативно задержали. После оказания первой помощи нарушителя доставили в местную городскую клиническую больницу. Пострадавших нет.
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