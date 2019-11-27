В Приморье ученик принёс в школу ртуть и разливал в ладошки одноклассникам

В школе села Хороль в Приморье семиклассник принёс в школу банку со ртутью и решил поделиться ею с одноклассниками. В результате всех эвакуировали. Об этом рассказала начальник управления народного образования Администрации Хорольского муниципального района Алла Абросимова.

— На перемене перед уроком физкультуры ученик седьмого класса показал банку своим одноклассникам, решил, что надо поделиться содержимым, начал по капельке отливать им в руки, мы это увидели и всех сразу эвакуировали, — приводит её слова РИА "Новости".

По её словам, мальчик принёс ртуть в майонезной баночке, которую якобы нашёл в заброшенном гараже. Школу закрыли для проведения демеркуризации и, вероятнее всего, откроют в понедельник.

Уполномоченный при губернаторе по правам ребёнка Ирина Медведева рассказала, что сейчас обучение детей будут проводить дистанционно. Есть вероятность, что их могут перевести в соседнюю школу, где они будут посещать занятия во вторую смену.

Представитель компании "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, рассказал, что ртуть разлили и пытались самостоятельно убрать. Концентрация вещества превышает норму в 80 раз. На то чтобы провести полную очистку, уйдёт по меньшей мере неделя.

— Концентрации очень высокие, более чем в 80 раз [превышают норму]. Был разлив, они (в школе) самостоятельно убирали, теперь вся школа грязная, — рассказал он.

Представитель прокуратуры Виолетта Дорожкина сообщила, что надзорное ведомство проведёт проверку инцидента.