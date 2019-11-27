Путин поздравил с юбилеем актрису Галину Польских

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием актрису Галину Польских. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

— Многие годы вы преданно служите искусству, подаёте пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда талантливы и интересны, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей, — отметил глава государства.

Владимир Путин пожелал артистке здоровья, благополучия и новых ролей.

Галина Польских — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Суета сует", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень", "Я шагаю по Москве", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.