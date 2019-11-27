СК проводит проверку после ДТП с автобусом в Доминикане, где пострадали россияне

Главное следственное управление СК РФ по Москве после ДТП с автобусом туроператора "Анекс тур" в Доминикане проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Получены сведения о том, что 26 ноября на территории Доминиканской Республики автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком. В результате... российские граждане получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой медпомощи, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств ЧП. Инцидент оценят на предмет признаков преступления, предусмотренного статьёй "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Затем будет принято процессуальное решение.

Напомним, 26 ноября в Доминикане перевернулся автобус с туристами из России. В салоне находилось 39 граждан РФ. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места инцидента. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, ехавшего в тот момент по этой же дороге.

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