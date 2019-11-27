Трое неизвестных избили московского бизнесмена и вымогали у него 2 млн рублей

Во время инцидента компания злоумышленников угрожала мужчине огнестрельным оружием.

На севере столицы трое неизвестных напали на предпринимателя и начали вымогать деньги. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Вечером 26 ноября в дежурную часть обратился 42-летний мужчина, который является гендиректором одной из столичных организаций. Бизнесмен заявил, что стал жертвой вымогательства и нападения со стороны трёх неизвестных мужчин.

Как установили полицейские, в столовой, расположенной по улице Правды, на него напали злоумышленники и нанесли ему многочисленные удары по голове и телу, после чего потребовали передать им два миллиона рублей. При этом вымогатели угрожали предпринимателю предметом, конструктивно схожим с пистолетом.

В результате происшествия бизнесмен получил удары грудной клетки и бедра, а также ушибы и ссадины. За первой помощью он обратился в местное медучреждение.