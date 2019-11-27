В Самаре сгорел рейсовый автобус — видео

В транспортном средстве находились восемь человек, которые сами покинули его до прибытия пожарных.

В Самаре сгорел рейсовый автобус, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

— Погибших и пострадавших нет. В автобусе находились восемь человек, которые самостоятельно покинули его до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — говорится в сообщении.

Ранее, 26 ноября, в Доминикане перевернулся автобус с туристами из России. В салоне находилось 39 граждан РФ. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места инцидента. Причиной ДТП стало лихачество водителя грузовика, ехавшего там же в тот момент.