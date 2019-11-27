В центре Москвы рабочие копали траншею и нашли останки шести человек

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Фото © Flickr /fredsharples

Кости отправили в морг для проведения экспертизы, которая позволит установить пол умерших и причину их смерти.

Останки по меньшей мере шести человек обнаружили при копании траншеи в центре столицы 26 ноября. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днём 26 ноября при раскопке траншеи на улице Средней Калитниковской на глубине одного метра обнаружено 92 фрагмента человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям, рассказал собеседник агентства.

После обнаружения кости отправили в морг для проведения экспертизы, которая позволит установить пол умерших и причину их смерти.

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