В центре Москвы рабочие копали траншею и нашли останки шести человек

Кости отправили в морг для проведения экспертизы, которая позволит установить пол умерших и причину их смерти.

Останки по меньшей мере шести человек обнаружили при копании траншеи в центре столицы 26 ноября. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Днём 26 ноября при раскопке траншеи на улице Средней Калитниковской на глубине одного метра обнаружено 92 фрагмента человеческих костей. По предварительным данным, останки принадлежат шести людям, — рассказал собеседник агентства.

После обнаружения кости отправили в морг для проведения экспертизы, которая позволит установить пол умерших и причину их смерти.