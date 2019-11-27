Специалисты также поделились простыми способами, как заставить фрукт быстро созреть.

Эксперты "Роскачества" дали советы, как правильно выбрать хурму, а также как добиться её созревания. Об этом сообщает ТАСС.

— Плоды невяжущих сортов хурмы обычно имеют круглую или немного уплoщённую форму, зачастую они имеют четырёхгранную фoрму в поперечном разрезе, — поделились в "Роскачестве".

Уточняется, что такие плоды обычно твёрдые и хрустящие. Также вяжущий эффект пропадает, когда хурма полностью созрела, но в таком случае она становится слишком мягкой и её транспортировка невозможна.

Эксперты поясняют, что добиться созревания плода можно в промышленных или домашних условиях. В первом случае для этого используется специальная камера с с углекислым газом. А для того, чтобы сделать это самим, нужно дать полежать хурме несколько часов в тёплой воде или, наоборот, заморозить её.

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