Режим "чёрного неба" введён в Красноярске и Минусинске

Оба города находятся на пониженной части рельефа. В связи с этим иногда возникают ситуации, связанные с особенностями циркуляции воздуха.

В Красноярске и Минусинске из-за высокой степени загрязнения воздуха и слабого рассеивания вредных примесей метеорологи ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

НМУ, или, по-другому, режим "чёрного неба", был введён в Минусинске до 19:00 среды по местному времени (15:00 по мск), а в Красноярске данный режим продлён до 19:00 (15:00 по мск) четверга, 28 ноября.

И вновь на улице смог, и вновь я начинаю задыхаться #черноенебо pic.twitter.com/M4pu453nbY — Sofia (@klisof) 26 ноября 2019 г.

Местным промышленным предприятиям на этот период необходимо сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 15–20%.

В свою очередь, населению рекомендуется реже выходить из дома, не проветривать помещения уличным воздухом, а также чаще мыть полы и протирать поверхности. Водителям советуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а спортсменам — от тренировок в закрытых помещениях.

По данным независимой системы экологического мониторинга "Красноярск.Небо", в городе зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц (PM 2,5), наиболее высокое — на территориях частного сектора — в посёлке Солонцы и селе Дрокино.

Примечательно, что на сайте Министерства экологии и рационального природопользования края превышений по вредным веществам в атмосферном воздухе не зафиксировано.