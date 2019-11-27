Внедорожник с госномером АУЕ сбил пешехода в Москве и скрылся

Автомобиль Toyota Land Cruiser с буквенным набором номера АУЕ сбил пешехода на Дмитровском шоссе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Для розыска внедорожника с буквенным набором госномера АУЕ введён план "Перехват", — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили информацию об инциденте. Представители ГИБДД добавили, что пострадавший выжил и получил нетяжёлые травмы.

Ранее сообщалось, что эксперты насчитали в РФ более миллиона поклонников уголовной субкультуры АУЕ (расшифровывается как "Арестантский уклад един").