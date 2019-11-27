В Кремле выразили сожаление из-за новых санкций против российского спорта

Российским спортсменам посоветовали работать и продолжать занимать первые места на пьедесталах.

В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию с рекомендациями WADA по отстранению России от всех соревнований на четыре года, однако подобное решение Всемирного антидопингового агентства вызывает в Москве озабоченность.

— Мы столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации WADA. Давайте сохраним трезвость оценок, эта информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия с мировым спортсообществом. Они уже дали детальные разъяснения по ситуации.

Российским спортсменам в Кремле посоветовали работать и продолжать занимать первые места на пьедесталах.

— Российские спортсмены — одни из лучших в мире. И, конечно, вся страна ими гордится и будет гордиться дальше. А спортсмены должны работать, чтобы дальше обеспечивать свои лидирующие позиции, — добавил Песков.

При этом он отметил, что в России не критикуют атлетов, которые решают выступать за другие страны. По его словам, каждый спортсмен делает свой выбор и никто "не может и не должен их удерживать".

— Мы знаем, что подавляющее большинство спортсменов гордится своей страной, флагом, живёт и выступает с этой гордостью, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что подготовка к международным соревнованиям в РФ идёт по плану.

Напомним, WADA опубликовало на своём сайте рекомендации по введению жёстких санкций в отношении России. Нас могут лишить проведения крупных спортивных соревнований и участия в них, включая футбольные Евро-2020 и финал Лиги чемпионов. Само заседание исполкома WADA, где будет принято решение, состоится 9 декабря.