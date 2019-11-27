Сын избил пожилую маму в День матери в Москве

Женщина находится в реанимации с многочисленными травмами головы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Москве сын избил пожилую маму в День матери, 24 ноября. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

— Сотрудники полиции задержали сына потерпевшей. Установлено, что мужчина 1973 года рождения по месту жительства на ул. Петровке поссорился с матерью (1939 г.р.) и неустановленным предметом причинил ей указанные телесные повреждения, — говорится в сообщении.

80-летняя женщина получила сотрясение мозга и серьёзные травмы головы, сейчас она находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.