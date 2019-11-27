Путин рассказал, как тренер Рахлин переубедил его родителей насчёт самбо

Будущий президент мог завязать со спортом, поскольку это отвлекало его от учёбы. Но его первый тренер смог всё изменить.

Родители президента России Владимира Путина в своё время были против его занятий самбо, однако тренер Анатолий Рахлин сумел их переубедить. Об этом рассказал сам глава государства в фильме "Тренер", показанном по Первому каналу.

По словам Путина, в какой-то момент его семья стала опасаться, что увлечённость спортом может негативно сказаться на его учёбе.

— А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: "Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься", — поделился он.

Но всё изменилось, когда Анатолий Рахлин лично пришёл в дом Путиных и убедил родителей, что спорт, напротив, поможет их ребёнку в учёбе и будет поддерживать физическое состояние, и "по жизни поможет".

— И они согласились! — рассказал президент.

Анатолий Рахлин — заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры России. Он скончался в 2013 году в Петербурге в возрасте 75 лет. Будущий президент Владимир Путин тренировался у него с 11 лет. Российский лидер всегда очень тепло отзывался о своём спортивном наставнике и высоко оценивал вклад тренера Рахлина в популяризацию дзюдо в России.