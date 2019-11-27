Песков — о разговоре Путина с Зеленским: Вопрос сантехники не поднимался

Представитель Кремля не стал пояснять, будет ли проводиться возврат объектов, изъятых с кораблей в рамках следствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что именно обсуждал глава РФ Владимир Путин с украинским лидером Владимиром Зеленским, говоря о возвращённых Киеву кораблях.

— Вопрос сантехники не поднимался, тема затрагивалась. Мы сказали в нашем сообщении, больше добавить нечего, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля не стал пояснять, будет ли проводиться возврат объектов, изъятых с кораблей в рамках следствия. По этому поводу между сторонами "осуществляются контакты", отметил он.

Напомним, телефонный разговор Путина и Зеленского прошёл 25 ноября. Лидеры обсудили ситуацию вокруг передачи трёх украинских кораблей, а также энергетическую проблему, в том числе и вопросы возобновления прямых поставок газа на Украину.