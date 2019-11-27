Медики спрогнозировали пик заболеваемости гриппом на канун Нового года

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что обезопасить себя от вируса можно благодаря программе вакцинации.

Подъём заболеваемости гриппом ожидается в канун Нового года, а её пик придется на январь-февраль 2020 года. Об этом на форуме "Общественный иммунитет" сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Подъём заболеваемости будет начат в декабре, и мы войдем в ускоренный подъём в конце декабря перед Новым годом, пик придётся на январь, начало февраля, — отметила она.

Обезопасить себя от болезни можно с помощью прививок, которые делают в рамках масштабной программы вакцинации населения, добавила министр.

Она отметила, что сезонное повышение заболеваемости происходит каждый год, но по её словам, благодаря проведению активной прививочной кампании ожидается умеренная интенсивность увеличения случаев заболевания гриппом.

Скворцова также сообщила, что на данный момент примерно 75% населения России имеют иммунитет к гриппу А и его штаммам благодаря российским вакцинам.

— Мы держим сейчас иммунную прослойку более 72-75% против гриппа А и разных штаммов, и больше 60% против гриппа B. Это с одной стороны подтвердило, что наши вакцины эффективны, безопасны и они действительно позволяют ограничить эпидемии. С другой стороны мы видим, что нужно подтягивать [вакцину от] четвертого штамма гриппа B, поскольку он не всегда может полностью соответствовать штамму который распространяется в реальной жизни, — подчеркнула министр.

По словам Вероники Скворцовой, эти данные основаны на результатах исследования, которое по поручению Минздрава проводил Национальный исследовательский институт гриппа с апреля по июнь среди нескольких тысяч граждан.

В данный момент Минздрав совместно с экспертным сообществом и федеральными ведомствами готовит государственную стратегию по развитию иммунопрофилактики до 2035 года. В её рамках планируется увеличить охват населения вакцинацией и расширить национальный календарь прививок.

— Хотела бы отметить, что применяться будут российские и отечественные вакцины, которые в настоящее время уже разработаны и по сути идет доформирование производственного цикла на территории нашей страны, — подчеркнула министр.

Напомним, что 4 сентября в Москве стартовала бесплатная программа вакцинации от гриппа. К началу ноября были привиты более 55 миллионов человек.