У американцев на МКС снова сломался туалет. Астронавтов выручают памперсы

Туалет на американском сегменте МКС неожиданно вышел из строя. Об этом сообщил командир станции Лука Пармитано во время сеанса связи с наземными специалистами в центре управления полётами NASA. В ближайшее время астронавты будут пользоваться специальными памперсами.
Отметим, что в данный момент на МКС два туалета, а изначально санузел был только в российском модуле "Заря". В 2007 году NASA заказало у России туалет для модуля МКС "Спокойствие", поскольку долгое время американцы не могли разработать собственный аналог.
Ожидается, что в начале 2020 года американцам на МКС установят новый туалет. Необходимость замены санузла вызвана аварией. Прошлой зимой после отключения астронавтами подачи воды в их модуль вылилось около десяти литров жидкости — и команде пришлось устранять аварию всеми имеющимися на станции полотенцами.
А американский астронавт Пегги Уитсон ранее рассказала о том, насколько неудобно и неприятно справлять нужду в космосе. Небольшое помещение и неудобная "посадка" в космическом туалете, спроектированном российскими инженерами, по словам Уитсон, удовольствие ниже среднего. А при использовании туалета в случае лёгкой нужды требуется ювелирная точность: астронавту нужно не просто приготовиться к процессу, но и попасть в небольшую воронку для приёма отходов.
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