У американцев на МКС снова сломался туалет. Астронавтов выручают памперсы

Справлять нужду в космосе — дело не из лёгких. А тут ещё и санузел постоянно выходит из строя. Прошлой зимой из-за аварии членам команды даже пришлось убирать почти десять литров жидкости полотенцами.

Туалет на американском сегменте МКС неожиданно вышел из строя. Об этом сообщил командир станции Лука Пармитано во время сеанса связи с наземными специалистами в центре управления полётами NASA. В ближайшее время астронавты будут пользоваться специальными памперсами.

Отметим, что в данный момент на МКС два туалета, а изначально санузел был только в российском модуле "Заря". В 2007 году NASA заказало у России туалет для модуля МКС "Спокойствие", поскольку долгое время американцы не могли разработать собственный аналог.

Ожидается, что в начале 2020 года американцам на МКС установят новый туалет. Необходимость замены санузла вызвана аварией. Прошлой зимой после отключения астронавтами подачи воды в их модуль вылилось около десяти литров жидкости — и команде пришлось устранять аварию всеми имеющимися на станции полотенцами.

А американский астронавт Пегги Уитсон ранее рассказала о том, насколько неудобно и неприятно справлять нужду в космосе. Небольшое помещение и неудобная "посадка" в космическом туалете, спроектированном российскими инженерами, по словам Уитсон, удовольствие ниже среднего. А при использовании туалета в случае лёгкой нужды требуется ювелирная точность: астронавту нужно не просто приготовиться к процессу, но и попасть в небольшую воронку для приёма отходов.