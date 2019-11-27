Песков рассказал о цейтноте в работе по контракту с "Нафтогазом"

Работа по заключению контракта между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" проводится, однако времени остаётся очень мало. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что после того, как "Нафтогаз" стал отдельным юридическим лицом, ему нужно оформить новую структуру и провести ряд необходимых процедур. Пока время на это есть, но с каждым днём его всё меньше.

— Сейчас идёт обмен коммерческими предложениями, вы знаете, что, в частности, вчера говорил [глава "Газпрома" Алексей] Миллер после совещания у [президента РФ Владимира] Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало, — добавил он.

Песков отметил, что пока не может уточнить детали переговоров.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что если контракт на поставки газа заключить не удастся, то Украина начнёт закачивать в свои хранилища весь газ, идущий транзитом в Европу. Кроме того, представители компании предлагали "Газпрому" исполнить решение стокгольмского арбитража либо выплатой денег, либо прямыми поставками газа.