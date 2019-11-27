Из машины московского бизнесмена украли сумку с 5 миллионами рублей

Обнаружив пропажу наличных, мужчина сразу обратился в правоохранительные органы.

В центре столицы неизвестный взломал автомобиль и похитил сумку с крупной денежной суммой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Согласно информации правоохранителей, инцидент произошёл во вторник, 26 ноября, на Волгоградском проспекте. Обнаружив пропажу денег из салона своего авто, в дежурную часть с заявлением обратился бизнесмен, который занимается грузоперевозками.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил из автомобиля Skoda Fabia сумку, в которой находились денежные средства: 4,8 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро. Таким образом, сумма ущерба составила около 5,1 миллиона рублей.

Сейчас по факту кражи сотрудники МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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