Супруги из Ленинградской области забыли на почте лотерейный билет на миллион

На этой неделе "Жилищная лотерея" отмечает седьмой день рождения. Суперприз праздничного 366-го тиража государственной лотереи составит миллиард рублей. Кроме того, будет разыграно десять двухкомнатных квартир. Накануне дня рождения вспомнили один из самых курьёзных случаев победы в эту лотерею.

Бобковы выиграли в "Жилищную лотерею" 1 600 000 рублей. У семьи очень необычная история везения. Супруги живут в Ленинградской области в маленьком посёлке Приозерского района с населением около 200 человек. Почти каждую неделю они покупают на почте билеты телелотерей. Летом 2018 года Наталья и Геннадий по традиции приобрели три лотерейных билета. Но один из них до дома не донесли.

— Помню, как я долго выбирала эти билеты, смотрела, чтобы в них были значимые для меня числа, — рассказывает женщина. — Только дома я обнаружила, что у меня было два билета. Не знала, то ли забыла один, то ли потеряла где-то, — говорит Наталья Бобкова.

На следующей неделе супруги снова пошли на почту за билетами "Жилищной лотереи". Сотрудники почты узнали своих постоянных покупателей и вернули забытый билет. Именно он оказался счастливым!

— Результаты розыгрыша проверяла в Интернете. Увидела сумму выигрыша и не поверила глазам! Перепроверяла результат на почте. Когда у сотрудницы отделения округлились глаза, я поняла, что нам действительно повезло, — рассказывает победительница.

Супруги долго выбирали, как грамотно распорядиться таким подарком судьбы. В итоге решили купить новую машину. У Натальи и Геннадия большая семья, но живут родственники далековато. Теперь у Бобковых есть внедорожник и возможность видеть близких гораздо чаще.

— Мы очень счастливы! Выигрыш решил транспортную проблему, сейчас мы в любое время можем приехать к детям, — с улыбкой говорит обладательница выигрыша.

У супругов много увлечений. Наталья обожает свой розарий, где множество удивительных цветов. Геннадий конструирует механизмы из металла. В его мастерской можно увидеть различные модели, самая ценная для победителя — трактор, скрупулёзно собранный из сотен деталей. Но главным увлечением семьи по-прежнему остаются лотереи.

Победители точно не пропустят праздничный тираж "Жилищной лотереи". Ведь там будет разыграно десять двухкомнатных квартир, а суперприз составит миллиард рублей. Шансы на победу высоки, так как выигрывает каждый второй билет. Спешите вместе с семьёй Бобковых испытать свою лотерейную удачу.