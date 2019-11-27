Под Иркутском столкнулись автомобиль и автобус с кадетами, 9 детей пострадали

В региональном управлении МВД России рассказали, что в автобусе в момент аварии находилось 17 воспитанников кадетского корпуса, два воспитателя и водитель.

В результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области пострадало девять детей и водитель автобуса. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В салоне автобуса находилось 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса, два воспитателя и водитель. Автобус в 16 часов выехал из Усолья-Сибирского в город Ангарск. Как рассказали Лайфу источники, с места происшествия на одной машине скорой помощи в Польскую детскую городскую больницу были доставлены девять детей.

В Усольскую городскую больницу был доставлен и водитель легковушки, это 30-летний Александр Г. У него, предварительно, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, вероятный перелом ноги, а также травма живота.

Более точные данные появятся после того, как пострадавших осмотрят врачи.

В региональном управлении МВД уточнили, что вторым участником ДТП был автомобиль Toyota Premio. По информации источника Лайфа, водитель праворульной иномарки пошёл на обгон или ему стало плохо, и машины столкнулись левыми бортами, практически в лобовую.

В ликвидации последствий аварий задействованы несколько экипажей ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.