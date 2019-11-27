На Ямале мужчина "выгуливал" собаку, привязав её к машине — видео

Местные зоозащитники написали заявление в полицию, по факту происшествия проводится проверка.

Житель Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа привязал собаку к заднему колесу своего автомобиля и проехал так по двору. Об этом сообщает "Ноябрьск 24".

Мужчина остановился только тогда, когда животное чуть не попало под автомобиль. После этого он отвязал собаку и попытался её ударить.

Запись с видеорегистратора попала к волонтёрам, которые обратились с заявлением в полицию.

— Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. По её результатам будет вынесено процессуальное решение, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

Ранее в Благовещенске произошёл аналогичный инцидент. Местный житель выгуливал хромую собаку, привязав её к машине. Полиция города также проводит проверку.